Михаил Развожаев побеждает на выборах губернатора Севастополя

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев побеждает на выборах главы города. По итогам обработки 100% протоколов он набирает более 85% голосов. Об этом рассказал глава городской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

Меньше всего людей пришло на участки в Архангельской области.

В ЦИК назвали регион с самой высокой явкой на выборы губернаторов регионов Меньше всего людей пришло на участки в Архангельской области.

Полностью голоса уже подсчитали также в шести регионах, где 11–13 сентября избирали губернаторов. Так, на Камчатке победил врио губернатора Владимир Солодов, в ЕАО — также врио главы области Ростислав Гольдштейн, в Пензенской области — нынешний губернатор Иван Белозерцев, в Архангельской — врио главы региона Александр Цыбульский, в Брянской — действующий глава Александр Богомаз, в Пермском крае — врио губернатора Дмитрий Махонин.