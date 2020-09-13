Гольдштейн одержал победу на выборах губернатора ЕАО

Врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах главы региона после подсчёта 100% бюллетеней. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии.
Пятеро выпускников "Школы губернаторов" лидируют на выборах глав регионовРанее они все временно исполняли обязанности руководителей субъектов.
Отмечается, что у Гольдштейна 82,5% голосов. На втором месте расположился Владимир Дудин, представляющий "Справедливую Россию" (7,06%), третьим стал представитель Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский (4,28%). Чуть меньше голосов набрали представитель партии "Родина" Борис Тихонов и кандидат от "Патриотов России" Роман Куземский.
В ЦИК огласили первые итоги губернаторских выборовСвоих глав в единый день голосования избирали в 18 регионах страны.
Итоговая явка на выборы главы региона составила 73,02%.