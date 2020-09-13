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Гольдштейн одержал победу на выборах губернатора ЕАО

Своего ближайшего преследователя он обогнал на более чем 75%.

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Фото © ТАСС / Александр Музыка

Врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн побеждает на выборах главы региона после подсчёта 100% бюллетеней. Об этом ТАСС сообщили в областной избирательной комиссии.

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Ранее они все временно исполняли обязанности руководителей субъектов.

Отмечается, что у Гольдштейна 82,5% голосов. На втором месте расположился Владимир Дудин, представляющий "Справедливую Россию" (7,06%), третьим стал представитель Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский (4,28%). Чуть меньше голосов набрали представитель партии "Родина" Борис Тихонов и кандидат от "Патриотов России" Роман Куземский.

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Своих глав в единый день голосования избирали в 18 регионах страны.

Итоговая явка на выборы главы региона составила 73,02%.

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