Пятеро выпускников "Школы губернаторов" РАНХиГС лидируют на выборах глав регионов

Кандидаты — выпускники "Школы губернаторов" РАНХиГС лидируют на выборах глав регионов в пяти субъектах страны. Единый день голосования завершился по всей стране.

Так, на данный момент лидирующие позиции занимают Ростислав Гольдштейн в ЕАО, Владислав Шапша в Калужской области, Александр Цыбульский в Архангельской области, Михаил Развожаев в Севастополе и Владимир Солодов в Камчатском крае. Всех их ранее на должность врио губернаторов назначил президент России Владимир Путин.

Также жители регионов поддержали других назначенных президентом врио губернаторов. Среди них Игорь Кобзев из Иркутской области, Дмитрий Махонин из Пермского края, Олег Николаев из Чувашии и Владимир Уйба из Коми. Все эти кандидаты сейчас лидируют на выборах в своих субъектах Федерации.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют "Школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.