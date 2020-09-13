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Глава ЦИК объявила о завершении голосования в России

Последними в 21:00 мск закрылись участки в Калининградской области, где проходили муниципальные выборы.

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Видео © LIFE

В России завершился единый день голосования, объявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Настало время, когда все участки на территории России, включая Калининградскую область, закрылись. <...> После завершения голосования, сейчас, комиссии приступили к подсчёту голосов избирателей, — сказала она.

Участки в Калининградской области, где проходили муниципальные выборы, закрылись в 21:00 мск.

Напомним, выборы разного уровня в этом году прошли в 83 регионах, за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

Памфилова — о работе избирательной комиссии на выборах: Мы выдерживаем постоянную критику

Глава ЦИК отметила, что уже в течение сегодняшнего дня можно будет узнать предварительные результаты голосования в некоторых регионах РФ.

Ранее Лайф сообщал, что МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов.

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