Глава ЦИК объявила о завершении голосования в России

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В России завершился единый день голосования, объявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
— Настало время, когда все участки на территории России, включая Калининградскую область, закрылись. <...> После завершения голосования, сейчас, комиссии приступили к подсчёту голосов избирателей, — сказала она.
Участки в Калининградской области, где проходили муниципальные выборы, закрылись в 21:00 мск.
Напомним, выборы разного уровня в этом году прошли в 83 регионах, за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.
Памфилова — о работе избирательной комиссии на выборах: Мы выдерживаем постоянную критикуГлава ЦИК отметила, что уже в течение сегодняшнего дня можно будет узнать предварительные результаты голосования в некоторых регионах РФ.
Ранее Лайф сообщал, что МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов.