МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов

Министерство внутренних дел РФ не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. За три дня голосования ведомство получило 2539 сообщений о предполагаемом вмешательстве в ход выборов и незаконной выдаче бюллетеней.

— На сегодняшний день нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня по стране, не зарегистрировано, — рассказал первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

По его словам, сотрудниками ведомства были выявлены массированные вбросы фейковой информации о выборах. Целью авторов ложных сообщений была последующая их раскрутка в социальных сетях и прессе.

Также, по данным МВД, возможность проголосовать на выборах была у более чем 10 тысяч граждан, которые находятся в изоляторах временного содержания, правом голоса воспользовались свыше 30% из них.