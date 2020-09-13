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МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов

В ведомстве рассказали о массированных вбросах ложной информации о голосовании, созданных с целью раскрутки в соцсетях и СМИ.

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Фото © Алексей Кушниренко / ТАСС

Министерство внутренних дел РФ не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. За три дня голосования ведомство получило 2539 сообщений о предполагаемом вмешательстве в ход выборов и незаконной выдаче бюллетеней.

На сегодняшний день нарушений общественного порядка в плане обеспечения безопасности, которые могли бы повлиять на ход выборов любого уровня по стране, не зарегистрировано, — рассказал первый заместитель главы МВД России Александр Горовой.

По его словам, сотрудниками ведомства были выявлены массированные вбросы фейковой информации о выборах. Целью авторов ложных сообщений была последующая их раскрутка в социальных сетях и прессе.

Памфилова заявила, что нынешние выборы проходят организованно и достойно

При этом на подготовку к ним было не так много времени.

Также, по данным МВД, возможность проголосовать на выборах была у более чем 10 тысяч граждан, которые находятся в изоляторах временного содержания, правом голоса воспользовались свыше 30% из них.

Ранее в СПЧ заявили, что не выявили серьёзных нарушений на выборах.

Критика исходит от "столичных рафинированных штучек". Памфилова заявила, что жалоб по поводу придомового голосования в ЦИК не поступало

С оценочными суждениями выступают те граждане, которые видят "глянцевые картинки с лазурных берегов", отметила она.

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