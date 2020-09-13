"Стресс-тест". Политолог Чеснаков рассказал о работе на многодневном голосовании

Из-за увеличенного объёма работы многодневное голосование является стрессом для его участников. Об этом в шоу Лайфа "Дайте сказать!" рассказал политолог Алексей Чеснаков.

— Для всех нас — для социологов, политологов, политтехнологов — это стресс-тест. Мы впервые оказываемся в трёхдневном голосовании. Это удобно для избирателей, но для технологов, для политических партий это довольно сложная история, потому что они вынуждены перестраивать работу, большее количество наблюдателей и экспертов привлекать, — сказал Чеснаков.

Политолог провёл аналогию с голосованием по поправкам к конституции, которое также длилось несколько дней, и отметил, что в этот раз большинство избирателей отказываются участвовать в экзитполах на выходе с участков и не раскрывают данные о том, за кого проголосовали.