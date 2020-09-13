Председатель ОП Иркутской области указал на лживую информацию из "Карты нарушений"

На "Карте нарушений" движения "Голос" размещено как очень много лживой информации, так и неправильно трактованных фактов, которые касаются выборов в Иркутской области.

— Мы уже научены подобного рода фейками. Они всё подряд, где правы и не правы, запускают в Интернет, чтобы показать, как их обижают и притесняют, — пояснил глава Общественной палаты региона Владимир Шпрах.

Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников указал, что появлявшаяся в СМИ негативная информация на 95% носила фейковый характер.

— В одном случае на УИК № 3265 в Перми охранник запросил паспорт у входящего на голосование гражданина. Потом выяснилось, что входящий был нетрезв. На УИК № 2828 в Перми между председателем УИК и членом УИК от КПРФ с совещательным голосом возникло недопонимание. Направление у представителя КПРФ было выписано на территориальную избирательную комиссию, а он пришёл в участковую избирательную комиссию. Председатель УИК его не пускал на участок. Мы приехали, разобрались, всё нормально разрешилось, — сообщил эксперт.

Председатель Общественной палаты Орловской области Елена Сенько заверила, что все нарушения были оперативно устранены, реакция была быстрой.

— Некоторые мы решали с помощью правоохранительных органов. Но больше было сообщений, которые не подтвердились. Из серьёзных нарушений могу назвать участок № 121 в Орле, там не стояла подпись избирателя в выданном бюллетене. Проведена проверка, результаты голосования на участке аннулированы, — отметила она.