Российская ракета с бесконечной дальностью вызвала опасения у британской разведки

Военная разведка Соединённого Королевства предупредила о российской крылатой ракете с ядерным двигателем. По данным британских специалистов, она способна находиться в атмосфере практически без ограничений по времени и наносить удары с неожиданных направлений по всему миру. Об этом пишет Sunday Telegraph, ссылаясь на генерал-лейтенанта Джима Хокенхалла, который руководит военными разведчиками.

По данным газеты, речь идёт о "Буревестнике". Разрабатываемая Россией "гиперзвуковая крылатая ракета с ядерным двигателем может быть задействована глобально и может позволить нанести удар с неожиданного направления", приводит издание слова Хокенхалла.

Глава британской военной разведки также указал на инвестиции Москвы в развитие глубоководных океанических средств и подводного флота. По его мнению, российское военное руководство решило пойти по пути более оперативной разработки новых видов вооружений. Для этого были изучены западные наработки, уверен Хокенхалл.