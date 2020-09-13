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Колонна протестующих в Минске дошла до резиденции Лукашенко — видео

Как сообщают в МВД республики, задержано как минимум 250 человек.

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Видео © LIFE

Участники акции протеста в Минске подошли к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА "Новости".

Толпа протестующих выкрикивает антиправительственные лозунги и требует отставки Лукашенко. Как рассказали агентству в МВД республики, за день в различных районах Минска задержали около 250 человек.

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На место прибыли силовики и стали задерживать участников акции.

В данный момент протестующих в центре столицы не задерживают, однако поступает информация о задержаниях в районе Дрозды. Именно туда направляется сейчас колонна митингующих. Сообщается, что в этом районе проживают высокопоставленные белорусские чиновники. Несмотря на это, движению пока никто не мешает.

Акции протеста в Белоруссии проходят уже больше месяца. Их участники недовольны результатами выборов в республике и требуют отставки Лукашенко. Однако сам действующий президент уверен, что митингами управляют страны Запада, которым на самом деле нужна Россия.

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