Колонна протестующих в Минске дошла до резиденции Лукашенко — видео

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Участники акции протеста в Минске подошли к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА "Новости".

Толпа протестующих выкрикивает антиправительственные лозунги и требует отставки Лукашенко. Как рассказали агентству в МВД республики, за день в различных районах Минска задержали около 250 человек.

В данный момент протестующих в центре столицы не задерживают, однако поступает информация о задержаниях в районе Дрозды. Именно туда направляется сейчас колонна митингующих. Сообщается, что в этом районе проживают высокопоставленные белорусские чиновники. Несмотря на это, движению пока никто не мешает.