Колонна протестующих в Минске дошла до резиденции Лукашенко — видео

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Участники акции протеста в Минске подошли к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА "Новости".
Толпа протестующих выкрикивает антиправительственные лозунги и требует отставки Лукашенко. Как рассказали агентству в МВД республики, за день в различных районах Минска задержали около 250 человек.
В Минске толпа неизвестных в балаклавах напала на протестующих — видеоНа место прибыли силовики и стали задерживать участников акции.
В данный момент протестующих в центре столицы не задерживают, однако поступает информация о задержаниях в районе Дрозды. Именно туда направляется сейчас колонна митингующих. Сообщается, что в этом районе проживают высокопоставленные белорусские чиновники. Несмотря на это, движению пока никто не мешает.
Акции протеста в Белоруссии проходят уже больше месяца. Их участники недовольны результатами выборов в республике и требуют отставки Лукашенко. Однако сам действующий президент уверен, что митингами управляют страны Запада, которым на самом деле нужна Россия.
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