Турчак поблагодарил избирателей за поддержку "Единой России" на Дальнем Востоке

"Единая Россия" побеждает на Дальнем Востоке. По предварительным данным, на выборах в Магаданскую областную думу по партийным спискам она набирает свыше 50% голосов. Кроме того, в большинстве одномандатных округов выигрывают кандидаты от партии.

По словам секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, "Единая Россия" уверенно лидирует на выборах в законодательное собрание и Магаданскую городскую думу.

— Хотел бы поблагодарить жителей региона за высокий уровень доверия к партии и нашим кандидатам. Мы работали как единая команда, — сказал он.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов отметил, что фактическая явка достигла 31%. Глава региона подчеркнул, что "первые протоколы внушают оптимизм" — есть все основания рассчитывать на высокую поддержку населения.

Серьёзной поддержкой избирателей заручился и врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, который набирает около 88% голосов. С убедительной победой его уже поздравил Турчак.

— Это огромный кредит доверия, доверия на будущее. Надеюсь, мы его оправдаем, — отметил Гольдштейн.