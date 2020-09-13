Ушёл из жизни двукратный чемпион Европы по боксу Евгений Горстков

На 71-м году жизни скончался двукратный чемпион Европы по боксу Евгений Горстков. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

— 12 сентября на 71-м году жизни скончался прославленный советский боксёр и спортивный арбитр, заслуженный мастер спорта СССР, четырёхкратный чемпион СССР и двукратный чемпион Европы Горстков Евгений Николаевич, — говорится в сообщении.

В федерации отметили, что у Горсткова была великолепная репутация на ринге и за его пределами, он был обладателем первой "Хрустальной перчатки" — специального приза, которым награждался сильнейший боксёр-тяжеловес. Всего за свою карьеру он получил пять таких наград.

С 1974 по 1981 год Горстков провёл 228 боёв на ринге. Он был одним из трёх советских боксёров, кто в 1978 году в Москве проводил показательные бои с чемпионом мира Мухаммедом Али. После завершения карьеры спортсмен ушёл на тренерскую деятельность, а также был арбитром.