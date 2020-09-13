"Невозможно жить в советской Белоруссии в 2020 году". Политолог Чеснаков рассказал, как Лукашенко мог сохранить доверие белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы долго находиться во главе страны без препятствующих ему оппозиционных сил, если бы на протяжении его руководства в республике наблюдались постоянные изменения. Таким мнением в шоу Лайфа "Дайте сказать!" поделился политолог Алексей Чеснаков.

— Невозможно жить в советской Белоруссии в 2020 году, это нереально, и это нужно было понимать. Лукашенко упустил момент. На самом деле он мог ещё долго сидеть и, может быть, ещё будет, но мог бы ещё много лет сидеть во главе этой страны, если бы был главным мотором изменений, если бы он создавал ощущение надежды, перспектив, — рассказал политолог.

По его мнению, в ближайшее время протестные настроения в Белоруссии будут оставаться на достаточно активном уровне, создавая "турбулентность" политической обстановки в республике, что в конечном итоге приведёт к уходу Лукашенко с поста главы государства.

— Это закончится уходом Лукашенко и приходом каких-то промежуточных политических сил, которые постепенно передадут страну в руки новому поколению, — отметил Чеснаков.