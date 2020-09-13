"Я тоже виновен". Охлобыстин ответил Соловьёву на критику из-за ДТП с Ефремовым

Актёр Иван Охлобыстин ответил на критику телеведущего Владимира Соловьёва, который в свою очередь обвинил артиста в том, что он допустил "разложение личности" Михаила Ефремова. У себя в соцсетях Охлобыстин заявил, что признаёт вину в случившемся.

— А Владимир Соловьёв прав — я тоже виновен в произошедшей с Ефремовым трагедии, поэтому так и больно. За всю тусовку сел Миша, за всех долги отдаёт, — написал он на своей странице в VK.