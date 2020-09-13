"Я тоже виновен". Охлобыстин ответил Соловьёву на критику из-за ДТП с Ефремовым

Актёр Иван Охлобыстин ответил на критику телеведущего Владимира Соловьёва, который в свою очередь обвинил артиста в том, что он допустил "разложение личности" Михаила Ефремова. У себя в соцсетях Охлобыстин заявил, что признаёт вину в случившемся.
— А Владимир Соловьёв прав — я тоже виновен в произошедшей с Ефремовым трагедии, поэтому так и больно. За всю тусовку сел Миша, за всех долги отдаёт, — написал он на своей странице в VK.
"Добивают его камнями". Хаматова назвала чудовищной реакцию общества по делу ЕфремоваПо мнению актрисы, это говорит о том, что у россиян есть проблемы, о которых стоит задуматься.
Напомним, в эфире своего шоу известный телеведущий назвал окружение Михаила Ефремова соучастниками смертельного ДТП в центре Москвы и, в частности, обрушился с критикой на Охлобыстина. При этом Соловьёв уточнил, что всегда считал его замечательным человеком и актёром.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Его автомобиль выехал на встречку и столкнулся с курьерским фургоном, отчего водитель через несколько часов скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Сейчас актёр находится в СИЗО и винит в столь суровом приговоре своего адвоката, которому теперь может грозить уголовное дело.