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В "Единой России" отметили неэффективность технологии УГ

В партии подчеркнули, что она начинает изживать себя, не успев раскрыться.

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Андрей Турчак. Фото © Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Представители партии "Единая Россия" заявили о неэффективности УГ. Их слова приводит официальный сайт партии. Так, например, Андрей Турчак заявил, что кандидатами от этого портала в текущем году стали около полутора тысяч человек.

Сколько из них в результате получили или получат мандаты? Единицы. Вот это коэффициент полезного действия. Технология их не спасла, а, наоборот, навредила. Люди голосуют сердцем и умом. Поэтому когда они видят статистику — кто работал, а кто нет, — то делают свой выбор в соответствии с этим, — поделился он.

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В ведомстве рассказали о массированных вбросах ложной информации о голосовании, созданных с целью раскрутки в соцсетях и СМИ.

С Турчаком согласился и первый заместитель председателя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

Как отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, "Единой России" удалось подстроиться под технологию оппозиции. По его словам, похожая ситуация произошла в Германии, где Пиратская партия набирала голоса благодаря схожим технологиям. Однако в дальнейшем правящая партия — Христианско-демократический союз — смогла вернуть себе электорат.

Также отмечается, что генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявил об изживании технологии УГ самой себя, не успев раскрыться.

Ранее Лайф сообщал об уверенном лидерстве "Единой России" на прошедших в стране выборах.

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