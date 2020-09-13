В "Единой России" отметили неэффективность технологии УГ

Представители партии "Единая Россия" заявили о неэффективности УГ. Их слова приводит официальный сайт партии. Так, например, Андрей Турчак заявил, что кандидатами от этого портала в текущем году стали около полутора тысяч человек.

— Сколько из них в результате получили или получат мандаты? Единицы. Вот это коэффициент полезного действия. Технология их не спасла, а, наоборот, навредила. Люди голосуют сердцем и умом. Поэтому когда они видят статистику — кто работал, а кто нет, — то делают свой выбор в соответствии с этим, — поделился он.

С Турчаком согласился и первый заместитель председателя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

Как отметил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, "Единой России" удалось подстроиться под технологию оппозиции. По его словам, похожая ситуация произошла в Германии, где Пиратская партия набирала голоса благодаря схожим технологиям. Однако в дальнейшем правящая партия — Христианско-демократический союз — смогла вернуть себе электорат.

Также отмечается, что генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов заявил об изживании технологии УГ самой себя, не успев раскрыться.