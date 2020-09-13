Турчак — о предварительных итогах выборов: "Единая Россия" одерживает убедительную победу

По предварительным подсчётам голосов, "Единая Россия" одерживает убедительную победу на проходящих выборах. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

— Могу с уверенностью сказать, что "Единая Россия" одерживает в этом избирательном цикле убедительную победу. Прежде всего я хотел сказать слова благодарности нашим избирателям за поддержку, за доверие и интерес к выборам в целом, — сказал он в ходе обсуждения первичных результатов.

По мнению Турчака, главной причиной столь высоких результатов стала пандемия коронавируса, а именно действия партии во время наиболее острого периода. Тогда единороссы запустили сеть волонтёрских центров и помогали нуждающимся россиянам, в том числе и врачам.