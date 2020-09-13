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Турчак — о предварительных итогах выборов: "Единая Россия" одерживает убедительную победу

Он предположил, что избиратели отдали свой голос ЕР, так как оценили действия партии во время пандемии коронавируса.

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Фото © ТАСС / Метцель Михаил

По предварительным подсчётам голосов, "Единая Россия" одерживает убедительную победу на проходящих выборах. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Могу с уверенностью сказать, что "Единая Россия" одерживает в этом избирательном цикле убедительную победу. Прежде всего я хотел сказать слова благодарности нашим избирателям за поддержку, за доверие и интерес к выборам в целом, — сказал он в ходе обсуждения первичных результатов.

Турчак поблагодарил избирателей за поддержку "Единой России" на Дальнем Востоке

В Магаданской области фактическая явка превысила 31%.

По мнению Турчака, главной причиной столь высоких результатов стала пандемия коронавируса, а именно действия партии во время наиболее острого периода. Тогда единороссы запустили сеть волонтёрских центров и помогали нуждающимся россиянам, в том числе и врачам.

Ранее Лайф сообщал, что в МВД не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов. При этом председатель ЦИК Элла Памфилова призвала решительно отменять итоги голосования, если такие нарушения имели место быть.

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