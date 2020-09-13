Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Глава ЦИК призвала решительно отменять результаты выборов в случае нарушений

Она также напомнила наблюдателям об их главной задаче на голосовании.

159

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала избиркомы аннулировать все бюллетени или отменять результаты выборов, если на их участке были зафиксированы какие-либо нарушения.

Я прошу всех коллег решительно, если не дай бог видите какие-то нарушения, не сомневайтесь — отменяйте и всё, признавайте бюллетени недействительными. Никаких сомнительных побед нам не надо, — сказала она в информационном центре ЦИК.

Наблюдатели не смогли подтвердить сообщения "Голоса" о нарушениях в регионах

Ранее выяснилось, что ни у одной публикации на "Карте нарушений" не оказалось надёжного источника.

Памфилова также напомнила наблюдателям, что они должны следить за процессом голосования, а не устраивать провокации. Поводом для этого стала ситуация, произошедшая на одном из избирательных участков в Нижнем Новгороде. Там наблюдатель своим поведением довёл до слёз председателя избиркома.

Ранее сегодня Элла Памфилова заявила, что Центральная избирательная комиссия выдерживает критику на протяжении всего времени проведения выборов.

Выбор редакции

Loading...