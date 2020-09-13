Глава ЦИК призвала решительно отменять результаты выборов в случае нарушений

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала избиркомы аннулировать все бюллетени или отменять результаты выборов, если на их участке были зафиксированы какие-либо нарушения.

— Я прошу всех коллег решительно, если не дай бог видите какие-то нарушения, не сомневайтесь — отменяйте и всё, признавайте бюллетени недействительными. Никаких сомнительных побед нам не надо, — сказала она в информационном центре ЦИК.

Памфилова также напомнила наблюдателям, что они должны следить за процессом голосования, а не устраивать провокации. Поводом для этого стала ситуация, произошедшая на одном из избирательных участков в Нижнем Новгороде. Там наблюдатель своим поведением довёл до слёз председателя избиркома.