Более миллиона человек посетили российские кинотеатры в эти выходные

Число посетителей российских кинотеатров в эти выходные превысило миллион. Это произошло впервые с марта, о чём свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Согласно статистике системы, наибольшей популярностью у зрителей пользуются фильмы "Довод" Кристофера Нолана, который посмотрело более 350 тысяч человек, и "Мулан" Ники Каро (почти 400 тысяч человек).

Отмечается, что в последний раз миллион зрителей посещали кинотеатры в марте этого года — до начала пандемии коронавируса в России.