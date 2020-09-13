Более миллиона человек посетили российские кинотеатры в эти выходные

Число посетителей российских кинотеатров в эти выходные превысило миллион. Это произошло впервые с марта, о чём свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Согласно статистике системы, наибольшей популярностью у зрителей пользуются фильмы "Довод" Кристофера Нолана, который посмотрело более 350 тысяч человек, и "Мулан" Ники Каро (почти 400 тысяч человек).
Отмечается, что в последний раз миллион зрителей посещали кинотеатры в марте этого года — до начала пандемии коронавируса в России.
Ранее Лайф сообщал, что кинотеатры в Москве вновь открыли свои двери посетителям 1 августа. Такое решение было продиктовано улучшением эпидемиологической ситуации в городе и принято с учётом рекомендаций санитарных врачей.