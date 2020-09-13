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Хэмилтон победил в Гран-при Тосканы на "Формуле-1"

Британцу осталось ещё один раз занять первое место на подиуме, чтобы повторить рекорд Михаэля Шумахера.

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Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" — Гран-при Тосканы. Для 35-летнего спортсмена эта победа стала 90-й в карьере.

Отметим, что британцу осталось ещё лишь раз финишировать первым, чтобы повторить достижение легендарного Михаэля Шумахера.

Второе место занял партнёр Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, а третье — тайско-британский автогонщик Александр Албон из "Ред Булла", для которого этот подиум стал первым в карьере. Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят финишировал седьмым.

Смерть рекордам Шумахера. "Формула-1" готова короновать лучшего гонщика в истории

С солидным опозданием, но сезон "Формулы-1" 2020 года всё же стартует. А это значит, что уже через несколько месяцев звание величайшего гонщика всех времён (по крайней мере, по количеству рекордов) официально может уйти от Михаэля Шумахера к Льюису Хэмилтону. Лайф рассказывает о рекордах, которые в ближайшее время должен покорить британец, чтобы получить корону лучшего из лучших.

Как сообщал Лайф, ранее Хэмилтон повторил рекорд Шумахера, который держался 14 лет. Он сумел в восьмой раз выиграть Гран-при Венгрии. После этого гонщик возглавил личный зачёт чемпионата мира.

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