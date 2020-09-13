Хэмилтон победил в Гран-при Тосканы на "Формуле-1"

Смерть рекордам Шумахера. "Формула-1" готова короновать лучшего гонщика в истории С солидным опозданием, но сезон "Формулы-1" 2020 года всё же стартует. А это значит, что уже через несколько месяцев звание величайшего гонщика всех времён (по крайней мере, по количеству рекордов) официально может уйти от Михаэля Шумахера к Льюису Хэмилтону. Лайф рассказывает о рекордах, которые в ближайшее время должен покорить британец, чтобы получить корону лучшего из лучших.