Хэмилтон победил в Гран-при Тосканы на "Формуле-1"

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" — Гран-при Тосканы. Для 35-летнего спортсмена эта победа стала 90-й в карьере.
Отметим, что британцу осталось ещё лишь раз финишировать первым, чтобы повторить достижение легендарного Михаэля Шумахера.
HAMILTON: "It was a bit of a daze. It was like three races in one day. It’s crazy to be here and have 90 Grand Prix wins"#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/ht7hxoYNlV— Formula 1 (@F1) September 13, 2020
Второе место занял партнёр Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас, а третье — тайско-британский автогонщик Александр Албон из "Ред Булла", для которого этот подиум стал первым в карьере. Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят финишировал седьмым.
Смерть рекордам Шумахера. "Формула-1" готова короновать лучшего гонщика в историиС солидным опозданием, но сезон "Формулы-1" 2020 года всё же стартует. А это значит, что уже через несколько месяцев звание величайшего гонщика всех времён (по крайней мере, по количеству рекордов) официально может уйти от Михаэля Шумахера к Льюису Хэмилтону. Лайф рассказывает о рекордах, которые в ближайшее время должен покорить британец, чтобы получить корону лучшего из лучших.
Как сообщал Лайф, ранее Хэмилтон повторил рекорд Шумахера, который держался 14 лет. Он сумел в восьмой раз выиграть Гран-при Венгрии. После этого гонщик возглавил личный зачёт чемпионата мира.