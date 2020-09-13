МВД Белоруссии сообщило о задержании более 400 человек на протестах в Минске

В ходе протестов в Минске белорусская милиция задержала в разных районах города более 400 человек. Такие данные приводит пресс-служба ведомства. Там также сообщили, что сотрудники милиции в ходе задержаний применили помповое оружие, сделав предупредительный выстрел.

— Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведён предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья, — говорится в сообщении пресс-службы МВД Белоруссии.

Там также опровергли сообщение о том, что силовики применяли светошумовые гранаты, заявив, что подобные средства подавления не применялись, и добавив, что по состоянию на 19:00 по местному времени (совпадает с московским) протестные акции завершились практически везде, кроме Минска.