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МВД Белоруссии сообщило о задержании более 400 человек на протестах в Минске

Там также объяснили звуки выстрелов, о которых сообщалось в соцсетях.

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Фото © ТАСС / AP

В ходе протестов в Минске белорусская милиция задержала в разных районах города более 400 человек. Такие данные приводит пресс-служба ведомства. Там также сообщили, что сотрудники милиции в ходе задержаний применили помповое оружие, сделав предупредительный выстрел.

Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведён предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья, — говорится в сообщении пресс-службы МВД Белоруссии.

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На место прибыли силовики и стали задерживать участников акции.

Там также опровергли сообщение о том, что силовики применяли светошумовые гранаты, заявив, что подобные средства подавления не применялись, и добавив, что по состоянию на 19:00 по местному времени (совпадает с московским) протестные акции завершились практически везде, кроме Минска.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня в центр города стягивалась колонна военной техники, силовики перекрывали основные излюбленные места протестующих, а сами участники акции дошли до резиденции Александра Лукашенко. В Бресте же для разгона митингующих милиция применяла водомёт.

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