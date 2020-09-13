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В Минске протестующие стали строить баррикады

Однако, как сообщают СМИ, их разбирают другие участники акции.

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Фото © ТАСС / AP

В Минске участники акции протеста попытались перегородить Тимирязевскую улицу с помощью пластиковых разделителей, сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий.

Несколько тысяч участников несанкционированного шествия шли от ТЦ "Арена Сити", внимание некоторых из них привлекли установленные вдоль бордюра пластмассовые разделители красно-белого цвета, что совпадает с цветами символики, которую использует белорусская оппозиция. Протестующие вытащили их на проезжую часть, что затруднило движение.

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Также акции протеста сегодня проходят и в столице республики.

Однако остальные участники шествия затащили разделители обратно на тротуар, призывая соратников не устраивать провокаций. Сейчас пластмассовые заграждения лежат в беспорядке, но не мешают проезду автомобилей.

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Как сообщают в МВД республики, задержано как минимум 250 человек.

Акции протеста в Белоруссии проходят уже больше месяца. Их участники недовольны результатами выборов в республике и требуют отставки Лукашенко. Однако сам действующий президент уверен, что митингами управляют страны Запада, которым на самом деле нужна Россия.

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