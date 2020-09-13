В Минске протестующие стали строить баррикады

В Минске участники акции протеста попытались перегородить Тимирязевскую улицу с помощью пластиковых разделителей, сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий.

Несколько тысяч участников несанкционированного шествия шли от ТЦ "Арена Сити", внимание некоторых из них привлекли установленные вдоль бордюра пластмассовые разделители красно-белого цвета, что совпадает с цветами символики, которую использует белорусская оппозиция. Протестующие вытащили их на проезжую часть, что затруднило движение.

Однако остальные участники шествия затащили разделители обратно на тротуар, призывая соратников не устраивать провокаций. Сейчас пластмассовые заграждения лежат в беспорядке, но не мешают проезду автомобилей.