В Минске протестующие стали строить баррикады

В Минске участники акции протеста попытались перегородить Тимирязевскую улицу с помощью пластиковых разделителей, сообщает корреспондент РИА "Новости" с места событий.
Несколько тысяч участников несанкционированного шествия шли от ТЦ "Арена Сити", внимание некоторых из них привлекли установленные вдоль бордюра пластмассовые разделители красно-белого цвета, что совпадает с цветами символики, которую использует белорусская оппозиция. Протестующие вытащили их на проезжую часть, что затруднило движение.
"Водили хороводы, пели песни". В МВД Белоруссии объяснили использование водомёта для разгона митингующихТакже акции протеста сегодня проходят и в столице республики.
Однако остальные участники шествия затащили разделители обратно на тротуар, призывая соратников не устраивать провокаций. Сейчас пластмассовые заграждения лежат в беспорядке, но не мешают проезду автомобилей.
Колонна протестующих в Минске дошла до резиденции Лукашенко — видеоКак сообщают в МВД республики, задержано как минимум 250 человек.
Акции протеста в Белоруссии проходят уже больше месяца. Их участники недовольны результатами выборов в республике и требуют отставки Лукашенко. Однако сам действующий президент уверен, что митингами управляют страны Запада, которым на самом деле нужна Россия.