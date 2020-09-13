Кокорин наконец-то дебютировал за "Спартак", но красно-белым это не помогло

Московский ЦСКА на "ВЭБ-арене" обыграл "Спартак" (3:1) в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. Счёт в дерби открыл игрок красно-белых Эсекьель Понсе на 11-й минуте.
На 30-й минуте встречи Хёрдур Магнуссон сравнял, а в добавленные к первому тайму минуты Никола Влашич вывел армейцев вперёд — 2:1.
В компенсированное арбитром время успел отличиться и новичок ЦСКА Чидера Эджуке — 3:1. Таким образом, команда Доменико Тедеско в этом туре упускает лидерство в турнирной таблице.
Арбитр Лапочкин показал три красные карточки в матче "Динамо" — "Рубин"Гости из Казани победили москвичей в яркой встрече на "ВТБ-арене".
Главным событием стал также дебют Александра Кокорина за "Спартак", который из-за травмы всё никак не мог сыграть в красно-белой майке. Звёздный форвард появился на поле на 56-й минуте, заменив Зелимхана Бакаева. Правда, результативными действиями Кокорин не отличился.
Матч "Ротор" — "Краснодар" отменён из-за вспышки коронавирусаОб этом сообщил оперштаб Российской премьер-лиги.
РПЛ. 7-й тур
ЦСКА — "Спартак" — 3:1
Голы: Понсе 11' (0:1), Магнуссон 30' (1:1), Влашич 45+1' (2:1), Эджуке 90+2' (3:1).
Турнирное положение
1. "Сочи" — 15 очков (7 игр)
2. "Спартак" — 14 (7)
3. "Зенит" — 13 (6)
4. ЦСКА — 13 (7)