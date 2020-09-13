Кокорин наконец-то дебютировал за "Спартак", но красно-белым это не помогло

Московский ЦСКА на "ВЭБ-арене" обыграл "Спартак" (3:1) в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. Счёт в дерби открыл игрок красно-белых Эсекьель Понсе на 11-й минуте.

На 30-й минуте встречи Хёрдур Магнуссон сравнял, а в добавленные к первому тайму минуты Никола Влашич вывел армейцев вперёд — 2:1.

В компенсированное арбитром время успел отличиться и новичок ЦСКА Чидера Эджуке — 3:1. Таким образом, команда Доменико Тедеско в этом туре упускает лидерство в турнирной таблице.

Главным событием стал также дебют Александра Кокорина за "Спартак", который из-за травмы всё никак не мог сыграть в красно-белой майке. Звёздный форвард появился на поле на 56-й минуте, заменив Зелимхана Бакаева. Правда, результативными действиями Кокорин не отличился.

РПЛ. 7-й тур ЦСКА — "Спартак" — 3:1 Голы: Понсе 11' (0:1), Магнуссон 30' (1:1), Влашич 45+1' (2:1), Эджуке 90+2' (3:1).