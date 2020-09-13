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Кокорин наконец-то дебютировал за "Спартак", но красно-белым это не помогло

ЦСКА дома одержал волевую победу в главном дерби страны.

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Фото © ФК "Спартак"

Московский ЦСКА на "ВЭБ-арене" обыграл "Спартак" (3:1) в матче 7-го тура чемпионата России по футболу. Счёт в дерби открыл игрок красно-белых Эсекьель Понсе на 11-й минуте.

На 30-й минуте встречи Хёрдур Магнуссон сравнял, а в добавленные к первому тайму минуты Никола Влашич вывел армейцев вперёд — 2:1.

В компенсированное арбитром время успел отличиться и новичок ЦСКА Чидера Эджуке — 3:1. Таким образом, команда Доменико Тедеско в этом туре упускает лидерство в турнирной таблице.

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Гости из Казани победили москвичей в яркой встрече на "ВТБ-арене".

Главным событием стал также дебют Александра Кокорина за "Спартак", который из-за травмы всё никак не мог сыграть в красно-белой майке. Звёздный форвард появился на поле на 56-й минуте, заменив Зелимхана Бакаева. Правда, результативными действиями Кокорин не отличился.

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Об этом сообщил оперштаб Российской премьер-лиги.

РПЛ. 7-й тур

ЦСКА "Спартак" 3:1

Голы: Понсе 11' (0:1), Магнуссон 30' (1:1), Влашич 45+1' (2:1), Эджуке 90+2' (3:1).

Турнирное положение

1. "Сочи" — 15 очков (7 игр)

2. "Спартак" 14 (7)

3. "Зенит" — 13 (6)

4. ЦСКА 13 (7)

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