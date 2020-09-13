Арбитр Лапочкин показал три красные карточки в матче "Динамо" — "Рубин"

"Рубин" Леонида Слуцкого начал набирать обороты и в последних четырёх матчах одержал три победы. На этот раз их жертвой стало московское "Динамо".
Матч на "ВТБ-арене" выдался зрелищным. Правда, гости победили благодаря достаточно спорному пенальти, которое реализовал Джордже Деспотович.
Запомнилась встреча тем, что судья Лапочкин удалил троих игроков: у "Динамо" красные карточки заработали Николай Комличенко и Сергей Паршивлюк, а у гостей — Хван Ин Бом.
Ранее стало известно, что матч "Ротор" — "Краснодар" не состоится из-за вспышки коронавируса.
Матч "Ротор" — "Краснодар" отменён из-за вспышки коронавирусаОб этом сообщил оперштаб Российской премьер-лиги.
РПЛ. 7-й тур
"Динамо" — "Рубин" — 0:1
Голы: Деспотович 31' (0:1, пенальти).