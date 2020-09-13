Чемпион Fight Nights рассказал Лайфу о подготовке в условиях пандемии, сопернике и судьях

В интервью Лайфу столичный спортсмен по прозвищу Деревяшка рассказал о подготовке в период пандемии, выносливости, уровне борьбы соперника и симпатиях президента FNG Камила Гаджиева к своему земляку.

— Дмитрий, 2020 год надолго останется в памяти людей, и неудивительно, что ты, как и большинство бойцов на планете, в этом году ещё не выходил в клетку. Расскажи, как поддерживал форму во время карантина и в какой форме ты сейчас. Насколько ты готов к титульному бою с Шамилем Амировым?

— Да, 2020-й оказался очень интересным годом, но на самом деле в плане спорта меня особо это не коснулось. Была возможность тренироваться весь карантин и поддерживать свою форму, отрабатывать какие-то вопросы. Как раз было время, чтобы разобраться с подготовкой полностью, за время карантина удалось набрать определённый опыт. В данный момент я считаю, что готов, никаких сюрпризов и неожиданностей в бою быть не должно, сейчас я в отличной форме, и наш бой должен получиться зрелищным.

— Не секрет, что Шамиль — прекрасный вольник, наверняка постарается найти ключ к победе над тобой в борьбе, контроле в партере. Опасаешься ли ты его навыков борьбы, считаешь ли ты, что если он проведёт тейкдаун, то подняться будет сложно?

— Да, я уверен, что Шамиль будет делать акцент на борьбе и контроле в партере, а вот будет ли мне сложно подняться из тейкдауна — посмотрим. Я не отрицаю, что могу пропустить тейкдаун, он хороший вольник, и это нормально, но есть вопрос, сможет ли он удерживать меня, будет ли он к этому готов!

— Есть мнение, что страх оказаться на спине сковывает действия ударников в поединках с ярко выраженными борцами, вынуждая наносить меньше ударов ногами, к примеру. Согласен ли ты с этим?

— По поводу страха прохода — тут двоякая ситуация. Если ударник чувствует дистанцию и видит, что кроме прохода ничего сделать больше не может, то есть возможность вести поединок немного по-другому, пытаться работать не серийно, а именно одиночно. По поводу ударов ногами — они тоже немного меняют свою стилистику.

— В поединках против Пальяриса и Эномото Шамиля Амирова подвела выносливость. Твоя "функционалка", напротив, всех поразила в ходе боя с Буториным. Поздние раунды — твой козырь во встрече с Шамилем?

— На самом деле моя выносливость в бою с Буториным была своеобразная. Первый раунд с моей стороны был очень ярким и энергозатратным, я реально выложился уже в самом начале чуть ли не до конца, то есть все остальные пять раундов были больше на морально-волевых качествах. Посмотрим, в какой форме будет Шамиль Амиров, потому что реально у него есть проблемы с этим делом.

— Прогнозы — дело неблагодарное. Но всё же каким ты видишь сценарий предстоящего боя и его итог?

— Спортсмен, который выходит в клетку, априори должен думать только о победе и настраиваться на неё, то есть другого быть не может, никто не выходит за проигрышем. И я, конечно, настраиваюсь только на победу и считаю, что должен закончить досрочно. Вы увидите интересный бой по-любому, это я вам обещаю.

— Дмитрий, напоследок провокационный вопрос. Шамиль Амиров, как и президент организации Fight Nights Global, является лакцем — представителем одной из многочисленных народностей Республики Дагестан. На твой взгляд, жаждет ли Камил победы своего земляка над тобой? Или же способен этот фактор каким-то образом сказаться на итоговом результате? Посещали ли тебя подобные мысли?

— То, что Шамиль и Камил являются земляками, на мне никак не отражается. Нормально, что они будут друг за друга болеть, но результат все увидят в клетке, где Шамиль будет со мной один на один. Да, поддержка со стороны Камила Гаджиева у него, но я уверен, что никакого воздействия на судей не будет и быть не может. А моя задача — не доводить дело до такой ситуации и решить всё в бою, чтобы судьи никак на это не повлияли.