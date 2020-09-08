"Даже первые турниры ММА относили к временному явлению". Матчмейкер лиги кулачных боёв раскрыл Лайфу все детали

В 2020 году в России был запущен​ Hardcore​ — промоушен кулачных боёв без перчаток, привлёкший с первого же своего выпуска внимание многомиллионной публики​ YouTube.​ Все детали — в нашем интервью.

— Армен, с недавних пор мы тебя знаем не только как профессионального бойца ММА, но и как матчмейкера. Расскажи, как ты попал в организацию Hardcore и почему именно в этой роли?

— В Hardcore, скажем так, я попал по знакомству. Анатолий Сульянов — мой товарищ, мы с ним вместе тренируемся, и он давно вынашивал идею проведения подобного ивента на YouTube-платформе. Он делился этими мыслями, я что-то подсказывал, и потом, когда появилась возможность организовать такой турнир, он меня пригласил для помощи в организационных вопросах, связанных с судейской работой, работой катменов, а также для создания правил по кулачным боям. А уже потом появился запрос на подбор пар, составление, матчмейкинг, анализ анкет, которые были поданы в организацию. В этот момент я ещё раз пригодился и стал участвовать в промоушене в роли матчмейкера.​

—​ Работа матчмейкеров в больших лигах понятна. Функционеры мониторят бойцов, подписывают лучших из лучших и устраивают им бои. А каково это — быть матчмейкером ютубного формата боёв? Как вообще можно попасть в ваш проект, какие качества для этого необходимы? К примеру, тебе отправляют запросы, письма или ты сам бороздишь просторы Интернета в поисках харизматичных персонажей, пусть и не с самым спортивным бэкграундом.

— Матчмейкинг в организации Hardcore на YouTube-платформе, конечно, отличается от привычного нам. Во-первых, скажем так, рынок кулачных боёв не так давно появился и своих звёзд здесь не так уж много, так что все организации на начальном импульсе создавали истории из тех бойцов, которые уже были прогружены для широкой публики. Мы также ввели формат Гран-при для того, чтобы создать собственную селекцию бойцов, взрастить своих новых звёзд и уже после вывести это на более профессиональный уровень. Кроме того, очень сильная работа продюсерского центра, потому что продать чисто спорт публике YouTube не так просто.

Должна быть история, конфронтация, должно быть шоу, из-за этого подбор бойцов основывается не только на их спортивных данных, но и на их возможности хорошо и правильно продвигать свои бои, чтобы это было интересно публике. Бойцов подбираем среди анкет, которые были присланы нам на сайт, также выявляем харизматичных и интересных бойцов как в боксе, так и в ММА, помимо этого работаем в блогерской сфере. Если есть возможность организовать противостояние интересных личностей, мы также берём эту часть. Наш формат турниров включает как профессиональные бои, так и любительские.​

— Расскажи о своём отношении к кулачным боям без перчаток? Видишь ли ты себя в этом шоу в качестве участника? Может, есть кто-то из ребят, с кем бы тебе хотелось подраться именно по правилам "кулачки", а не ММА?

— Я считаю, что кулачные бои имеют право на существование, потому что если это интересно публике, если это интересно бойцам, которые могут себя через такой формат поединков проявить, расширить свою медийность плюс на это идут спонсоры, то почему нет? По поводу моего участия могу сказать так: если будут предложены хорошие условия, интересные противостояния, то будем рассматривать это.

— Может ли этот формат поединков со временем подвинуть смешанные единоборства в рейтингах? Как минимум — в Интернете?

— Мне кажется, что кулачные бои уже достаточно сильно подвинули ММА на YouTube-платформе. Возможно, такое же произойдёт и в офлайне, потому что там выше динамика, может следить за боями более широкая аудитория. В своё время, когда появились ММА, так называемые первые турниры по боям без правил, к ним тоже относились как к временному явлению.

—​ Помимо организации, с которой ты работаешь, в России функционирует ещё также промоушен Top Dog. Твоё мнение об этом продукте? Считаешь ли ты этот проект своим конкурентом?

— Считаю, что Top Dog — тоже неплохой проект. До появления Hardcore они двигались в другом направлении, но мы видим, как с нашим появлением они тоже стали делать пресс-конференции и формат шоу. Мне кажется, что конкуренция — это хорошая вещь, она не позволяет нам расслабляться и постоянно даёт возможность улучшать свой продукт.​

—​ Есть ли ребята, которых ты бы хотел переманить из Top Dog в Hardcore, или в этом бизнесе нет таких эксклюзивных контрактов, как в тех же ММА?

— Для меня интересен боец-тяжеловес Гаджи "Автомат" Наврузов. У нас есть в ростере неплохой тяжеловес для него, и мне, как матчмейкеру, было бы интересно организовать это противостояние. Думаю, что на нашей платформе мы бы смогли хорошо его продвинуть для широкой публики. Кстати, у руководителя проекта Анатолия Сульянова есть идея организовать битву чемпионов лиги Hardcore и Top Dog, а также других лиг. Мы готовы к этому вызову, мы уверены в наших парнях.​

— Назови самых главных звёзд кулачных боёв без перчаток в России? Чем они интересны публике, и как ты оцениваешь их шансы в поединках по правилам смешанных единоборств в ведущих российских лигах? Могут ли они и там зажечь?

— Если говорить про звёзд поп-ММА, сразу вспоминаются кулачные бои, противостояние Евгения "Моряка" против Зелимхана "Пулемётчика". Ребята сделали хорошую драматическую историю, это завлекло широкую аудиторию. По уровню профессионализма я могу сказать, что это те ребята, которые были прогружены через любительские YouTube-проекты, через такие, как Bodymania "Мясорубка", там люди платили, чтобы драться, и их раскручивали. Профессионалы туда, конечно, не шли. Только сейчас профессионалы начинают заходить в этот спорт, чаще мы, конечно, используем все противостояния, которые уже были, поединки блогеров, потому что они могу привлечь широкую аудиторию. ​

Думаю, что со временем бойцы поп-ММА перестроятся и начнут более профессионально заниматься подготовкой, но на данном этапе приходится довольно деликатно подбирать пары. Я считаю, что не очень интересно ставить любителей с профессиональными бойцами ММА или бокса. У них там мало шансов, да и для публики интереснее бои одинаковых по возможностям бойцов.

— "Анубис" и "Пулемётчик": кто из них тебе ближе, кого из них ты считаешь положительным персонажем, а кого отрицательным?

— Я работаю матчмейкером, для меня они все бойцы, я смотрю на интерес публики, когда думаю о противостоянии. У меня есть своё восприятие их поступков, их деятельности, и в личной беседе я могу им это сказать, но считаю не совсем верным, если я буду проецировать своё мнение на широкую публику.​ ​

— Расскажи о своих планах? В ММА ты не побит, имеешь рекорд 9-0-0. Что дальше для тебя?