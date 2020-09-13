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Матч "Ротор" — "Краснодар" отменён из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщил оперштаб Российской премьер-лиги.

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Фото: ФК "Ротор"

Матч 7-го тура чемпионата России по футболу между "Ротором" и "Краснодаром" отменён. В волгоградской команде произошла вспышка коронавируса.

12 сентября в футбольном клубе "Ротор" было выявлено семь положительных тестов на CoViD-19. Заболевшие были изолированы от команды, — говорится в заявлении РПЛ. — На следующий день остальные представители "Ротора" прошли повторное тестирование, по итогам которого были выявлены новые случаи заболевания.

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