Матч "Ротор" — "Краснодар" отменён из-за вспышки коронавируса

Матч 7-го тура чемпионата России по футболу между "Ротором" и "Краснодаром" отменён. В волгоградской команде произошла вспышка коронавируса.

МАТЧ ОТМЕНЕН! В связи со сложившейся ситуацией, Роспотребнадзором и РПЛ принято решение об отмене проведения матча 7-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги между футбольным клубом «Краснодар» и спортивным клубом «Ротор». Берегите себя и своих близких! #ЗаРотор pic.twitter.com/qyE2Os2CvH

— 12 сентября в футбольном клубе "Ротор" было выявлено семь положительных тестов на CoViD-19. Заболевшие были изолированы от команды, — говорится в заявлении РПЛ. — На следующий день остальные представители "Ротора" прошли повторное тестирование, по итогам которого были выявлены новые случаи заболевания.