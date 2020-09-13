В ЦИК назвали регион с самой высокой явкой на выборы губернаторов регионов

Самая высокая явка на выборы глав субъектов РФ зафиксирована в Татарстане, там свой выбор сделали более 73,66% избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России.

На втором месте по явке идёт Еврейская АО, где на участки пришли 70,51% избирателей. Явка на выборах главы Краснодарского края составила 62,42%, а руководителя администрации Тамбовской области — 61,96%.

Кроме того, на выборах губернатора Пензенской области проголосовало 53,79% избирателей, главы Чувашии — 52,17%, губернатора Ленинградской области — 42,13%, главы Ростовской области — 39,37%, губернатора Севастополя — 38,01%, главы Брянской области — 37,97%.

Добавим, что на Камчатке свои голоса на выборах губернатора края отдали 35,50% граждан, в Пермском крае пришли на выборы 30,77% жителей, в Костромской области — 29,97%, в Коми — 28,50%, в Смоленской области — 27,40%, в Калужской области — 26,85%, в Иркутской области — 25,95%.

При этом самая низкая явка зафиксирована на выборах главы Архангельской области, там проголосовало всего 22,38% избирателей.