В ЦИК назвали регион с самой высокой явкой на выборы губернаторов регионов

Самая высокая явка на выборы глав субъектов РФ зафиксирована в Татарстане, там свой выбор сделали более 73,66% избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России.
На втором месте по явке идёт Еврейская АО, где на участки пришли 70,51% избирателей. Явка на выборах главы Краснодарского края составила 62,42%, а руководителя администрации Тамбовской области — 61,96%.
Памфилова и Москалькова обменялись подарками в информационном центре ЦИК — видеоОмбудсмен была награждена медалью, а глава комиссии получила на день рождения икону.
Кроме того, на выборах губернатора Пензенской области проголосовало 53,79% избирателей, главы Чувашии — 52,17%, губернатора Ленинградской области — 42,13%, главы Ростовской области — 39,37%, губернатора Севастополя — 38,01%, главы Брянской области — 37,97%.
Добавим, что на Камчатке свои голоса на выборах губернатора края отдали 35,50% граждан, в Пермском крае пришли на выборы 30,77% жителей, в Костромской области — 29,97%, в Коми — 28,50%, в Смоленской области — 27,40%, в Калужской области — 26,85%, в Иркутской области — 25,95%.
При этом самая низкая явка зафиксирована на выборах главы Архангельской области, там проголосовало всего 22,38% избирателей.
Турчак — о предварительных итогах выборов: "Единая Россия" одерживает убедительную победуОн предположил, что избиратели отдали свой голос ЕР, так как оценили действия партии во время пандемии коронавируса.
Напомним, 13 сентября в стране проходило свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. Будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.