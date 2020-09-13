Памфилова и Москалькова обменялись подарками в информационном центре ЦИК — видео

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Председатель ЦИК Элла Памфилова во время брифинга в информационном центре вручила уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой высшую награду — медаль "За содействие в организации выборов".

— Вы решением Центральной избирательной комиссии награждены высшей почётной нашей наградой, это медаль наша "За содействие организации выборов". Это вы действительно, реально это заслужили, — сказала глава ЦИК.

В свою очередь Москалькова поздравила Памфилову с прошедшим днём рождения и вручила ей букет цветов и икону, добавив, что "нам всем нужна помощь и поддержка".