В НОМ заявили, что эксперты оценят все подтверждённые нарушения на выборах

Всего семь сообщений о нарушениях во время единого дня голосования нашли подтверждение. Теперь экспертам предстоит их оценить. Об этом рассказала член Общественной палаты РФ, исполнительный директор ассоциации НОМ Алёна Булгакова на брифинге ОП.

— Те ситуации, которые находят подтверждение на практике, незамедлительно подвергаются экспертной оценке, взвешенной позиции и принимаются конкретные меры. Эта тенденция не только сегодняшнего дня, но и досрочного периода. При нарушении процедуры (несоответствие данным в реестре избирателей и др.) происходило признание бюллетеней недействительными. Это очень важно понимать, — отметила она.

Также Булгакова привела примеры нарушений, которые уже рассмотрела ассоциация. Чаще всего они касаются неправильного опломбирования урн для голосования или случайного открытия сейф-пакетов.

Так, например, на одном из участков в Липецкой области пломбы переносных урн были приклеены на скотч, что давало возможность отклеить и приклеить их обратно. Ситуацию заметил общественный наблюдатель, после чего все пломбы проклеили по правилам в присутствии наблюдателей. Вопросов ни у кого не возникло, добавила Булгакова.