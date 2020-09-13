В НОМ заявили, что эксперты оценят все подтверждённые нарушения на выборах

Всего семь сообщений о нарушениях во время единого дня голосования нашли подтверждение. Теперь экспертам предстоит их оценить. Об этом рассказала член Общественной палаты РФ, исполнительный директор ассоциации НОМ Алёна Булгакова на брифинге ОП.
— Те ситуации, которые находят подтверждение на практике, незамедлительно подвергаются экспертной оценке, взвешенной позиции и принимаются конкретные меры. Эта тенденция не только сегодняшнего дня, но и досрочного периода. При нарушении процедуры (несоответствие данным в реестре избирателей и др.) происходило признание бюллетеней недействительными. Это очень важно понимать, — отметила она.
В СПЧ не нашли серьёзных нарушений на выборахПри этом в ведомстве рассказали о "проблемных сообщениях" из регионов.
Также Булгакова привела примеры нарушений, которые уже рассмотрела ассоциация. Чаще всего они касаются неправильного опломбирования урн для голосования или случайного открытия сейф-пакетов.
Так, например, на одном из участков в Липецкой области пломбы переносных урн были приклеены на скотч, что давало возможность отклеить и приклеить их обратно. Ситуацию заметил общественный наблюдатель, после чего все пломбы проклеили по правилам в присутствии наблюдателей. Вопросов ни у кого не возникло, добавила Булгакова.
Напомним, сегодня основной и последний день выборов в России в рамках единого дня голосования. Досрочно сделать свой выбор в 83 субъектах страны можно было с 11 сентября. Ранее Лайф сообщал о том, что в МВД не выявили нарушений, которые могут повлиять на исход выборов.