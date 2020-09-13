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В НОМ заявили, что эксперты оценят все подтверждённые нарушения на выборах

Чаще всего они связаны с неправильным опломбированием урн для голосования.

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Алёна Булгакова. Фото © Максим Григорьев / ТАСС

Всего семь сообщений о нарушениях во время единого дня голосования нашли подтверждение. Теперь экспертам предстоит их оценить. Об этом рассказала член Общественной палаты РФ, исполнительный директор ассоциации НОМ Алёна Булгакова на брифинге ОП.

Те ситуации, которые находят подтверждение на практике, незамедлительно подвергаются экспертной оценке, взвешенной позиции и принимаются конкретные меры. Эта тенденция не только сегодняшнего дня, но и досрочного периода. При нарушении процедуры (несоответствие данным в реестре избирателей и др.) происходило признание бюллетеней недействительными. Это очень важно понимать, — отметила она.

В СПЧ не нашли серьёзных нарушений на выборах

При этом в ведомстве рассказали о "проблемных сообщениях" из регионов.

Также Булгакова привела примеры нарушений, которые уже рассмотрела ассоциация. Чаще всего они касаются неправильного опломбирования урн для голосования или случайного открытия сейф-пакетов.

Так, например, на одном из участков в Липецкой области пломбы переносных урн были приклеены на скотч, что давало возможность отклеить и приклеить их обратно. Ситуацию заметил общественный наблюдатель, после чего все пломбы проклеили по правилам в присутствии наблюдателей. Вопросов ни у кого не возникло, добавила Булгакова.

Напомним, сегодня основной и последний день выборов в России в рамках единого дня голосования. Досрочно сделать свой выбор в 83 субъектах страны можно было с 11 сентября. Ранее Лайф сообщал о том, что в МВД не выявили нарушений, которые могут повлиять на исход выборов.

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