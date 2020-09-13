В Кемеровской области рыбак нашёл в реке расчленённое тело мужчины

По утверждению местной жительницы, мужчина был убит несколько дней назад. Ему нанесли три ножевых ранения в область груди, после чего расчленили и сбросили в реку. Официально эта информация не подтверждена. Личность погибшего устанавливают правоохранители. Давность смерти мужчины определят с помощью ряда судебных экспертиз.

Ещё один случай с расчленением произошёл 27 июля в Санкт-Петербурге. Там было найдено туловище девушки без головы, рук и ног. По подозрению в расправе задержали супруга убитой. По данным следствия, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором несколько раз. После этого он отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки он выбросил из окна квартиры. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женой. Мужчина угрожал возлюбленной убийством. На допросе он сознался в совершении преступления и заплакал. Суд арестовал его на два месяца.