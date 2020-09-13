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"Ни за какие деньги не перешёл бы в "Спартак". Фанаты ЦСКА во время дерби высмеяли Кокорина и Газизова

Болельщики припомнили форварду и гендиру "Спартака" их громкие фразы.

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Фото © Телеграм-канал ЦВБП-медиа

Во время главного дерби страны на "ВЭБ-арене" фанаты ЦСКА достали несколько баннеров с цитатами нападающего Александра Кокорина и генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова: "Ни за какие деньги не перешёл бы в "Спартак" © Кокорин", "Смешно, когда уфимец на домашних матчах болеет за какой-то, на хрен, "Спартак" © Газизов".

Также фанаты достали плакат со словами "Честь не продаётся, она покупается".

Кокорин наконец-то дебютировал за "Спартак", но красно-белым это не помогло

ЦСКА дома одержал волевую победу в главном дерби страны.

Напомним, что сам матч завершился со счётом 3:1 в пользу ЦСКА.

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