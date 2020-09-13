"Ни за какие деньги не перешёл бы в "Спартак". Фанаты ЦСКА во время дерби высмеяли Кокорина и Газизова

Во время главного дерби страны на "ВЭБ-арене" фанаты ЦСКА достали несколько баннеров с цитатами нападающего Александра Кокорина и генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова: "Ни за какие деньги не перешёл бы в "Спартак" © Кокорин", "Смешно, когда уфимец на домашних матчах болеет за какой-то, на хрен, "Спартак" © Газизов".