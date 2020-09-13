"Ни за какие деньги не перешёл бы в "Спартак". Фанаты ЦСКА во время дерби высмеяли Кокорина и Газизова

Во время главного дерби страны на "ВЭБ-арене" фанаты ЦСКА достали несколько баннеров с цитатами нападающего Александра Кокорина и генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова: "Ни за какие деньги не перешёл бы в "Спартак" © Кокорин", "Смешно, когда уфимец на домашних матчах болеет за какой-то, на хрен, "Спартак" © Газизов".
Также фанаты достали плакат со словами "Честь не продаётся, она покупается".
Кокорин наконец-то дебютировал за "Спартак", но красно-белым это не помоглоЦСКА дома одержал волевую победу в главном дерби страны.
Напомним, что сам матч завершился со счётом 3:1 в пользу ЦСКА.