На Украине в очередной раз сообщили, что они не собираются возобновлять поставку воды в Крым, потому что ответственность за урегулирование этого вопроса полностью лежит на России. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" заявило так называемое представительство президента Незалежной в Автономной Республике Крым.

Таким образом там ответили на заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая отметила, что введение Киевом водной блокады полуострова может расцениваться как нарушение Украиной своих международных обязательств. Кроме того, глава Республики Крым Сергей Аксёнов подчеркнул, что следует возбуждать уголовные дела против тех, кто организовывал водную блокаду региона.

В заявлении представительства Владимира Зеленского сказано, что "Украина не должна решать проблемы" водоснабжения Крыма. Они также заметили, что вопрос обеспечения полуострова "необходимыми ресурсами, запасами и материалами" "в соответствии с содержанием IV Женевской конвенции" лежит на России, которую в Незалежной, несмотря на добровольное вхождение полуострова в состав РФ, называют "государством-оккупантом".

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин пообещал решить проблему с пресной водой в Крыму.

Напомним, прежде Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, эта вода применялась для полива около 140 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. После воссоединения Крыма с РФ подача воды была полностью прекращена.