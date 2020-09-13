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Врио главы Камчатки Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора края

Всего на высший пост в регионе претендовало пять человек.

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Фото © ТАСС / Елена Верещака

Врио главы Камчатского края Владимир Солодов после подсчёта 100% протоколов одержал победу на выборах губернатора региона. Об этом ТАСС сообщила председатель краевого избиркома Инга Иринина.

Врио главы Камчатки Солодов набирает 79,38% голосов на губернаторских выборах

По данным ЦИК, обработано свыше 29% протоколов.

Отмечается, что Солодов набрал 80,51% голосов избирателей. Официально результаты будут объявлены 15 сентября в 6:00 по московскому времени. На втором месте расположился кандидат от ЛДПР Валерий Калашников, тройку замкнул представитель "Справедливой России" Дмитрий Бобровских. Следом расположились Максим Близнюков (Партия роста) и Александр Остриков ("Патриоты России").

Напомним, 13 сентября в стране проходило свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. Будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.

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