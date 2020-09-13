Врио главы Камчатки Владимир Солодов одержал победу на выборах губернатора края

Врио главы Камчатского края Владимир Солодов после подсчёта 100% протоколов одержал победу на выборах губернатора региона. Об этом ТАСС сообщила председатель краевого избиркома Инга Иринина.

Отмечается, что Солодов набрал 80,51% голосов избирателей. Официально результаты будут объявлены 15 сентября в 6:00 по московскому времени. На втором месте расположился кандидат от ЛДПР Валерий Калашников, тройку замкнул представитель "Справедливой России" Дмитрий Бобровских. Следом расположились Максим Близнюков (Партия роста) и Александр Остриков ("Патриоты России").

Напомним, 13 сентября в стране проходило свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. Будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.