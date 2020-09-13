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Названы первые итоги выборов в заксобрания регионов России

Во всех субъектах "Единая Россия", предварительно, одержала победу.

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Фото © Егор Алеев / ТАСС

Центральная избирательная комиссия России опубликовала первые данные об итогах выборов в законодательные собрания российских регионов, которые состоялись накануне. В большинстве из них "Единая Россия" набрала более 50% голосов.

Миронов после выборов заявил, что похороны "Справедливой России" надолго откладываются

Кроме того, политик назвал новые партии "пустышками".

Активнее всего поддерживали партию жители Калуги — 86%, на втором месте с большим отставанием КПРФ — 8%. Немногим меньше голосов ЕР набрала в Воронеже — 76,87%, у коммунистов — 8,19%, ЛДПР — 5,82%. В Белгороде за единороссов отдали голоса 68,49%. Близкий результат, 64,60%, — на Ямале.

В Магадане "Единой России" отдано 56,19% голосов, КПРФ — 8,41%, ЛДПР — 20,8%, что является лучшим показателем партии. В Челябинске насчитали 50,08% у ЕР, 10,29% — у коммунистов, 9,7% — у либерал-демократов.

В МВД сообщили, что выборы прошли без нарушений общественного порядка

После закрытия участков правоохранители обеспечивают безопасность при перевозке избирательной документации в ТИК.

Более трети избирателей поддержали единороссов в Кургане — 46,29%, Рязани — 44,68%, Новосибирске — 43,11%, Коми — 41,35%. А вот в Костроме "Единую Россию" поддержало 30,13% голосовавших, 13,35% — за КПРФ, у ЛДПР —18,77%.

Ранее Лайф сообщал, что секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак рассказал о лидерстве партии на выборах во всех регионах.

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