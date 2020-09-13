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Под Петербургом на берегу реки обнаружено расчленённое тело женщины

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

На берегу реки Сясь в деревне Коскеницы Волховского района были обнаружены фрагменты расчленённого тела женщины. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Отмечается, что уже назначена медицинская и генетическая судебные экспертизы. Также проводится осмотр места происшествия с участием сотрудников МЧС, водолазов, полицейских и органов следствия.

В Кемеровской области рыбак нашёл в реке расчленённое тело мужчины

Из воды вытащили туловище без головы, рук и ног.

В данный момент организованы следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств и причин преступления. Также устанавливается личность погибшей.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Напомним, ещё один случай с расчленением произошёл в конце июля в Санкт-Петербурге. Там было найдено туловище девушки без головы, рук и ног. По подозрению в расправе задержали супруга убитой. По данным следствия, мужчина поссорился с женой и в ходе конфликта ударил её по голове топором несколько раз. После этого он отрубил голову, верхние и нижние конечности супруги и спрятал их в чемодане. Туловище девушки он выбросил из окна квартиры. Лайф узнал подробности расправы петербуржца над женой. Мужчина угрожал возлюбленной убийством. На допросе он сознался в совершении преступления и заплакал. Суд арестовал его на два месяца.

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