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Член СПЧ заявил, что нынешняя избирательная кампания отражает предпочтения граждан

Он также обратил внимание на увеличение числа зарегистрированных кандидатов и выдвиженцев.

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Нынешняя избирательная кампания, которая завершилась 13 сентября, полностью отражает предпочтения граждан РФ, а сама она получилась конкурентной и естественной. Об этом Лайфу заявил член Совета при Президенте РФ по правам человека, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.

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О нарушениях на выборах 13 сентября он рассказал во время брифинга в Общественной палате.

По его мнению, явка в регионах страны в этом году не нагнеталась искусственно, а также отсутствовали какие-либо единые показатели.

- Вообще, явка в среднем была такой, какой он бывает на региональных и муниципальных выборах. Выборы федерального значения проходят всегда при более высокой явке, - отметил Брод.

Эксперт обратил внимание на заявление главы ЦИК Эллы Памфиловой об увеличении числа выдвиженцев и зарегистрированных партий, в сравнении с предыдущими годами. Нашлись и регионы, в которых они сумели одержать победу на муниципальных выборах. В частности речь идёт о партиях "Новые люди" и "За правду".

Оценил Брод и предварительные итоги губернаторских выборов. Он, в частности, отметил прохождение рядом из них "Школы губернаторов", а сами главы регионов и врио были оказались подготовленными к выборам.

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После закрытия участков правоохранители обеспечивают безопасность при перевозке избирательной документации в ТИК.

- Например, Республика Коми. Я подробно общался с врио губернатора. Он посетил практически все районы республики. Она очень протяжённая, очень сложная, очень запущенная. Я видел в ходе беседы с ним искреннее чувство досады в связи с тем, что он столкнулся с массой запущенных в течение многих лет проблем: это дороги, запущенные города, - добавил Брод.

Член СПЧ также отметил наличие баланса между партиями в зависимости от их узнаваемости и востребованности на нынешних выборах.

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По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, в этом году в стране получились "чистые выборы".

- Я считаю, что эта кампания была конкурентной и естественной. Без жёсткого применения административного ресурса. Отражает предпочтения избирателей, - подытожил эксперт.

Напомним, 13 сентября в стране проходило свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. Будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.

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