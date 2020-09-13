В Тверской области пассажирский автобус догнал фуру, девять человек пострадали — видео

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В Калининском районе Тверской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадало девять человек. Лайф публикует видеозапись с места происшествия.
Отец катал друзей сына на квадроцикле и погиб в ДТП, пассажиры в больницеПострадавшим 11, 12 и 13 лет.
Как видно на представленных кадрах, удар пришёлся в прицеп большегруза, передняя часть автобуса сильно повреждена — у неё буквально отсутствует половина вместе с передней входной дверью (вплоть до первого ряда сидений).
Как сообщает УМВД РФ по региону, угрозы жизни пострадавшим нет. Согласно предварительной версии, 54-летний водитель транспорта при движении не выдержал безопасную дистанцию. В салоне в тот момент находилось 16 человек, восемь из них, в том числе шофёр, пострадали. Известно, что большегруз в момент столкновения остановился перед пешеходным переходом.
Ранее Лайф публиковал видеозапись страшной аварии с участием грузовика, в которой погибла семья из Магнитогорска.
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