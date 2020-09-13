Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Тверской области пассажирский автобус догнал фуру, девять человек пострадали — видео

По предварительным данным, угрозы их жизни нет.

40

Видео © LIFE

В Калининском районе Тверской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате которого пострадало девять человек. Лайф публикует видеозапись с места происшествия.

Отец катал друзей сына на квадроцикле и погиб в ДТП, пассажиры в больнице

Пострадавшим 11, 12 и 13 лет.

Как видно на представленных кадрах, удар пришёлся в прицеп большегруза, передняя часть автобуса сильно повреждена — у неё буквально отсутствует половина вместе с передней входной дверью (вплоть до первого ряда сидений).

Как сообщает УМВД РФ по региону, угрозы жизни пострадавшим нет. Согласно предварительной версии, 54-летний водитель транспорта при движении не выдержал безопасную дистанцию. В салоне в тот момент находилось 16 человек, восемь из них, в том числе шофёр, пострадали. Известно, что большегруз в момент столкновения остановился перед пешеходным переходом.

Ранее Лайф публиковал видеозапись страшной аварии с участием грузовика, в которой погибла семья из Магнитогорска.

Выбор редакции

Loading...