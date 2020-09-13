"Новые люди", "Яблоко" и Партия роста могут пройти в думу Томска

В Томске завершилась обработка 80% протоколов. Согласно текущим данным, "Единая Россия" лидирует на выборах в городскую думу с 24,33% голосов. Об этом сообщает "Интерфакс".

На втором месте с 17,58% голосов идут томские коммунисты, ЛДПР забирает 15,13%. С незначительным отставанием четвёртое место у партии "Новые люди" (14,44%).

Последней показавшей двузначный результат стала "Справедливая Россия" — 11,06%. Помимо неё в состав гордумы войдёт "Яблоко", у которого пока 9,39%, а также Партия роста, набравшая на данный момент 5,27% голосов.