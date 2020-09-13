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В МВД сообщили, что выборы прошли без нарушений общественного порядка

После закрытия участков правоохранители обеспечивают безопасность при перевозке избирательной документации в ТИК.

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Фото © ТАСС / Алеев Егор

В МВД России сообщили что выборы в единый день голосования прошли без нарушений общественного порядка. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре ведомства.

Благодаря скоординированным действиям всех правоохранительных структур не допущено нарушений, способных повлиять на итоги выборов. По завершении голосования полицейские обеспечивают безопасность при транспортировке избирательной документации в территориальные избирательные комиссии и будут нести службу до окончания подсчёта голосов, — рассказали в министерстве.

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Своих глав в единый день голосования избирали в 18 регионах страны.

Ранее первый заместитель главы МВД России Александр Горовой также заявлял, что правоохранительные органы не выявили нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов. За три дня голосования ведомство получило 2539 сообщений о предполагаемом вмешательстве в ход выборов и незаконной выдаче бюллетеней.

Он уточнил, что правоохранителями были выявлены массированные вбросы фейковой информации о выборах. Целью авторов ложных сообщений была последующая их раскрутка в соцсетях и СМИ.

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При этом он добавил, что уже можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно.

Добавим, что 13 сентября для обеспечения правопорядка на избирательных участках работало более 134 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, а также представители общественных формирований.

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