В ОП РФ сообщили об удалении фильтра "надёжный источник" на "Карте нарушений" движения "Голос"

Руководитель рабочей группы Общественной палаты России Александр Малькевич сообщил о том, что на сайте "Карты нарушений" движения "Голос" пропал фильтр "надёжный источник".

— Отмечу, что по состоянию на 21:00 мск 13.09.2020 года фильтр "надёжный источник" на сайте "Карты нарушений" "Голоса" удалён, — написал журналист в своём телеграм-канале, поставив хештег #фейки_о_выборах.

Фото © Telegram / Media Малькевич

До этого Малькевич отреагировал на информацию об отсутствии на "Карте нарушений" движения "Голос" сообщений о нарушениях на выборах губернаторов и законодательных органов регионов с пометкой "надёжный источник" так: "Надо ли что-то добавить?".