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В ОП РФ сообщили об удалении фильтра "надёжный источник" на "Карте нарушений" движения "Голос"

Ранее эксперты обнаружили на данном ресурсе фейковую информацию.

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Фото © ТАСС / Максим Тищенко

Руководитель рабочей группы Общественной палаты России Александр Малькевич сообщил о том, что на сайте "Карты нарушений" движения "Голос" пропал фильтр "надёжный источник".

Отмечу, что по состоянию на 21:00 мск 13.09.2020 года фильтр "надёжный источник" на сайте "Карты нарушений" "Голоса" удалён, — написал журналист в своём телеграм-канале, поставив хештег #фейки_о_выборах.

Фото © Telegram / Media Малькевич

Фото © Telegram / Media Малькевич

До этого Малькевич отреагировал на информацию об отсутствии на "Карте нарушений" движения "Голос" сообщений о нарушениях на выборах губернаторов и законодательных органов регионов с пометкой "надёжный источник" так: "Надо ли что-то добавить?".

Вбросы и отмены плановых операций. В ОП РФ рассказали о новых фейках по голосованию

Общественники проверили и опровергли все сообщения.

Ранее Лайф сообщал о фейках, которые обнаружили на "Карте нарушений". Как заявили политологи, в России необходимо вводить административный штраф за подобную дезинформацию.

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