Губернатор Ростовской области Василий Голубев лидирует на выборах главы региона

Своих глав в единый день голосования избирали в 18 регионах страны.

В ЦИК огласили первые итоги губернаторских выборов Своих глав в единый день голосования избирали в 18 регионах страны.

После подсчёта 10,46% протоколов Голубев набирает 68,86% голосов. Кроме него на главный пост в регионе претендовали ещё четыре кандидата: Евгений Бессонов (КПРФ), Пётр Пятибратов (ЛДПР), Алексей Лященко ("Справедливая Россия") и Владимир Башкатов ("Патриоты России").

Напомним, 13 сентября в стране проходило свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. Будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.