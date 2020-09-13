Врио главы Чувашии заявил, что выборы в регионе проходят без серьёзных нарушений

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев сообщил, что выборы в регионе проходят без серьёзных нарушений. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
— В целом избирательная кампания проходит достаточно ровно, без явных перекосов. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, на данный момент не зафиксировано и не зарегистрировано, — отметил Николаев.
В ЦИК назвали регион с самой высокой явкой на выборы губернаторов регионовМеньше всего людей пришло на участки в Архангельской области.
Врио губернатора Чувашии также добавил, что в период волеизъявления граждан поступает много жалоб и обращений от населения, большинство из которых позже не подтверждается.
Кроме того, Николаев поведал, что решил баллотироваться на пост губернатора региона как самовыдвиженец, потому что хотел заручиться поддержкой максимального количества избирателей, а как у врио главы Чувашии у него была задача достойно организовать кампанию.
— В этом году помимо традиционных мер подготовки добавилось обеспечение мер безопасности, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Как кандидат я ставил перед собой задачу подготовить и представить жителям Чувашии конкретную действенную программу на ближайшие пять лет, чтобы люди выбирали не по принципу имени или принадлежности к партии, а исходя из того, какие изменения будут реализованы, — подчеркнул Николаев.
Пятеро выпускников "Школы губернаторов" лидируют на выборах глав регионовРанее они все временно исполняли обязанности руководителей субъектов.
Напомним, 13 сентября в стране проходило свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. Будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.