Врио главы Чувашии заявил, что выборы в регионе проходят без серьёзных нарушений

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев сообщил, что выборы в регионе проходят без серьёзных нарушений. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

— В целом избирательная кампания проходит достаточно ровно, без явных перекосов. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, на данный момент не зафиксировано и не зарегистрировано, — отметил Николаев.

Врио губернатора Чувашии также добавил, что в период волеизъявления граждан поступает много жалоб и обращений от населения, большинство из которых позже не подтверждается.

Кроме того, Николаев поведал, что решил баллотироваться на пост губернатора региона как самовыдвиженец, потому что хотел заручиться поддержкой максимального количества избирателей, а как у врио главы Чувашии у него была задача достойно организовать кампанию.

— В этом году помимо традиционных мер подготовки добавилось обеспечение мер безопасности, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Как кандидат я ставил перед собой задачу подготовить и представить жителям Чувашии конкретную действенную программу на ближайшие пять лет, чтобы люди выбирали не по принципу имени или принадлежности к партии, а исходя из того, какие изменения будут реализованы, — подчеркнул Николаев.