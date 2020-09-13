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Врио главы Чувашии заявил, что выборы в регионе проходят без серьёзных нарушений

По его словам, большинство поступающих жалоб после проверки не подтверждается.

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Фото © ТАСС / Хороших Наталья

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев сообщил, что выборы в регионе проходят без серьёзных нарушений. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

В целом избирательная кампания проходит достаточно ровно, без явных перекосов. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, на данный момент не зафиксировано и не зарегистрировано, — отметил Николаев.

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Меньше всего людей пришло на участки в Архангельской области.

Врио губернатора Чувашии также добавил, что в период волеизъявления граждан поступает много жалоб и обращений от населения, большинство из которых позже не подтверждается.

Кроме того, Николаев поведал, что решил баллотироваться на пост губернатора региона как самовыдвиженец, потому что хотел заручиться поддержкой максимального количества избирателей, а как у врио главы Чувашии у него была задача достойно организовать кампанию.

В этом году помимо традиционных мер подготовки добавилось обеспечение мер безопасности, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Как кандидат я ставил перед собой задачу подготовить и представить жителям Чувашии конкретную действенную программу на ближайшие пять лет, чтобы люди выбирали не по принципу имени или принадлежности к партии, а исходя из того, какие изменения будут реализованы, — подчеркнул Николаев.

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Ранее они все временно исполняли обязанности руководителей субъектов.

Напомним, 13 сентября в стране проходило свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. Будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.

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