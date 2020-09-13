Трамп пообещал обстрелявшему полицейских мужчине смертную казнь

Президент США Дональд Трамп пообещал обстрелявшему двух полицейских в Калифорнии злоумышленнику наказание смертной казнью. Об этом политик написал в Twitter.
— Если они умрут, будет быстрый суд и смертная казнь для убийцы. Единственный способ это остановить, — заявил президент.
If they die, fast trial death penalty for the killer. Only way to stop this! https://t.co/K3sKh28GjX— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020
Также Трамп ретвитнул сообщение о произошедшем, которое опубликовало движение "Синие жизни имеют значение" (Blue lives matter), борющееся за права полицейских, и попросил читателей молиться за раненых.
Как ранее сообщал Лайф, прошлой ночью неизвестный мужчина подошёл к патрульному автомобилю в городе Комптон и открыл огонь по полицейским. Мужчины получили огнестрельные ранения и были доставлены в местную больницу. Сейчас врачи оперируют пострадавших, а полиция штата ищет стрелка.