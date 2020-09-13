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Трамп пообещал обстрелявшему полицейских мужчине смертную казнь

Полиция штата Калифорния до сих пор не обнаружила стрелка.

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Фото © AP / TASS

Президент США Дональд Трамп пообещал обстрелявшему двух полицейских в Калифорнии злоумышленнику наказание смертной казнью. Об этом политик написал в Twitter.

Если они умрут, будет быстрый суд и смертная казнь для убийцы. Единственный способ это остановить, — заявил президент.

Также Трамп ретвитнул сообщение о произошедшем, которое опубликовало движение "Синие жизни имеют значение" (Blue lives matter), борющееся за права полицейских, и попросил читателей молиться за раненых.

Как ранее сообщал Лайф, прошлой ночью неизвестный мужчина подошёл к патрульному автомобилю в городе Комптон и открыл огонь по полицейским. Мужчины получили огнестрельные ранения и были доставлены в местную больницу. Сейчас врачи оперируют пострадавших, а полиция штата ищет стрелка.

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