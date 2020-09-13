В ЦИК огласили первые итоги губернаторских выборов

ЦИК России огласил первые, предварительные итоги выборов губернаторов субъектов РФ. Во всех случаях на лидирующих позициях оказались действующие главы или врио глав регионов.

Так, действующий глава Тамбовской области Александр Никитин набирает 92,8% голосов после обработки 11,41% бюллетеней. Глава Татарстана Рустам Минниханов набирает 88,6% голосов после обработки чуть более 2% голосов. Врио главы Калужской области Владислав Шапша также уверенно лидирует после публикации первых данных ЦИК, набирая 94% голосов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев набирает более 85% голосов после обработки 1,63% протоколов. Врио главы Чувашии Олег Николаев — чуть более 82% голосов после обработки 1,11% бюллетеней. Лидирует и губернатор Ростовской области Василий Голубев — 74,85% голосов.

Врио главы Коми Владимир Уйба после обработки 0,62% протоколов участковых избирательных комиссий набрал 73,55% голосов. Действующий губернатор Смоленской области от ЛДПР Алексей Островский набирает 64,1% голосов после обработки 2,66% протоколов. Также лидирует и врио лидера Александр Цыбульский — 68,97% голосов после обработки почти 20% голосов.

Кроме того, после публикации первых итогов выборов в лидерах находятся губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, врио главы Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава ЕАО Ростислав Гольдштейн, врио главы Камчатки Владимир Солодов, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, Иркутской области — Игорь Кобзев и действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.