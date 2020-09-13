Медведев — о минувших выборах: Они были самыми трудными

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что нынешние местные выборы и подготовка к ним оказались самыми трудными за всё время. Об этом он рассказал в штабе партии.

По его словам, трудности возникли из-за коронавируса и других проблем в России.

— Не буду всем напоминать о том, в каких условиях проходили эти выборы, подготовка к этим выборам. Это, наверное, в этом смысле были самые трудные выборы из-за эпидемии коронавируса, целого ряда других проблем, которые были в стране, — отметил Медведев.

При этом председатель "Единой России" уточнил, что подготовка к выборам велась успешно. Он также поблагодарил всех, кто пришёл на избирательные участки и сделал свой выбор.

— Это очень важно, поскольку это такой краеугольный камень любого демократического государства. И, даже несмотря на пандемию, даже несмотря на другие трудности, можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно, — подытожил Медведев.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что, по предварительным подсчётам голосов, партия одерживает убедительную победу на проходящих выборах.