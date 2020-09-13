Медведев — о минувших выборах: Они были самыми трудными

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что нынешние местные выборы и подготовка к ним оказались самыми трудными за всё время. Об этом он рассказал в штабе партии.
По его словам, трудности возникли из-за коронавируса и других проблем в России.
— Не буду всем напоминать о том, в каких условиях проходили эти выборы, подготовка к этим выборам. Это, наверное, в этом смысле были самые трудные выборы из-за эпидемии коронавируса, целого ряда других проблем, которые были в стране, — отметил Медведев.
В "Единой России" отметили неэффективность технологии УГВ партии подчеркнули, что она начинает изживать себя, не успев раскрыться.
При этом председатель "Единой России" уточнил, что подготовка к выборам велась успешно. Он также поблагодарил всех, кто пришёл на избирательные участки и сделал свой выбор.
— Это очень важно, поскольку это такой краеугольный камень любого демократического государства. И, даже несмотря на пандемию, даже несмотря на другие трудности, можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно, — подытожил Медведев.
Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что, по предварительным подсчётам голосов, партия одерживает убедительную победу на проходящих выборах.
Турчак поблагодарил избирателей за поддержку "Единой России" на Дальнем ВостокеВ Магаданской области фактическая явка превысила 31%.
Напомним, 13 сентября в стране проходило свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. Будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.