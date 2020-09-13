Турчак рассказал о лидерстве "Единой России" на выборах во всех регионах

Согласно предварительным данным, партии "Единая Россия" достаётся большинство во всех региональных заксобраниях, где в эти дни проходили выборы. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в ходе онлайн-встречи по обсуждению итогов голосования.
Медведев — о минувших выборах: Они были самыми труднымиПри этом он добавил, что уже можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно.
— "Единая Россия" действительно уверенно лидирует на всех уровнях выборов, — сказал он.
Он уточнил, что, согласно данным экзитполов, а также предварительным результатам обработки бюллетеней, все кандидаты-единороссы уверенно одерживают победу в первом туре, а сама "Единая Россия" на уровне регионов формирует "устойчивое депутатское большинство".
Ранее Лайф сообщал, что в ЦИК огласили первые итоги губернаторских выборов в 18 регионах России.
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