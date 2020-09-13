Эксперт заявил, что решение проблем со стороны врио глав регионов позволило получить "хрестоматийный результат"

Решение реальных проблем в регионах России со стороны действующих губернаторов и врио глав субъектов позволило достичь на выборах этого года "хрестоматийного результата" и обойтись без вторых туров. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
Медведев — о минувших выборах: Они были самыми труднымиПри этом он добавил, что уже можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно.
— Хрестоматийный результат. Если говорить о губернаторских выборах, чистый результат, никаких вторых туров. Можно поставить акцент на реальных делах — на решении реальных проблем в регионах со стороны врио, с одной стороны, с другой — это концепция, поддержанная федеральным центром в виде реальных возможностей, реальных федеральных программ, опыт предыдущих электоральных экспериментов вроде Иркутской области, — отметил Мартынов.
В ЦИК огласили первые итоги губернаторских выборовСвоих глав в единый день голосования избирали в 18 регионах страны.
Он также обратил внимание, что, даже несмотря на невысокую явку в регионе, она в нынешнем году гораздо выше, чем была показана на выборах 2016 года.
Напомним, 13 сентября в стране проходило свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. Будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.
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