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Эксперт заявил, что решение проблем со стороны врио глав регионов позволило получить "хрестоматийный результат"

По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, в этом году в стране получились "чистые выборы".

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Фото © ТАСС / Алексей Кушниренко

Решение реальных проблем в регионах России со стороны действующих губернаторов и врио глав субъектов позволило достичь на выборах этого года "хрестоматийного результата" и обойтись без вторых туров. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

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При этом он добавил, что уже можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно.

Хрестоматийный результат. Если говорить о губернаторских выборах, чистый результат, никаких вторых туров. Можно поставить акцент на реальных делах — на решении реальных проблем в регионах со стороны врио, с одной стороны, с другой — это концепция, поддержанная федеральным центром в виде реальных возможностей, реальных федеральных программ, опыт предыдущих электоральных экспериментов вроде Иркутской области, — отметил Мартынов.

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Своих глав в единый день голосования избирали в 18 регионах страны.

Он также обратил внимание, что, даже несмотря на невысокую явку в регионе, она в нынешнем году гораздо выше, чем была показана на выборах 2016 года.

Напомним, 13 сентября в стране проходило свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91%. Будет замещено более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.

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