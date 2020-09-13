Эксперт заявил, что решение проблем со стороны врио глав регионов позволило получить "хрестоматийный результат"

Решение реальных проблем в регионах России со стороны действующих губернаторов и врио глав субъектов позволило достичь на выборах этого года "хрестоматийного результата" и обойтись без вторых туров. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

— Хрестоматийный результат. Если говорить о губернаторских выборах, чистый результат, никаких вторых туров. Можно поставить акцент на реальных делах — на решении реальных проблем в регионах со стороны врио, с одной стороны, с другой — это концепция, поддержанная федеральным центром в виде реальных возможностей, реальных федеральных программ, опыт предыдущих электоральных экспериментов вроде Иркутской области, — отметил Мартынов.

Он также обратил внимание, что, даже несмотря на невысокую явку в регионе, она в нынешнем году гораздо выше, чем была показана на выборах 2016 года.