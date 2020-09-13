Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Миронов после выборов заявил, что похороны "Справедливой России" надолго откладываются

Кроме того, политик назвал новые партии "пустышками".

65
Post cover

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что его партия на минувших выборах подтвердила статус парламентской, поэтому её похороны, о которых ранее утверждали политологи, надолго откладываются. Об этом он сообщил в беседе с РИА "Новости".

Говоря о результатах партии, нужно отметить, что похороны "Справедливой России", о которых так много говорили всякие политологи, предсказуемо и ожидаемо откладываются надолго. Мы видим, конечно, что пандемия сказалась, вот эти новые партии, но мы уверенно везде проходим, — отметил глава партии.

Медведев — о минувших выборах: Они были самыми трудными

При этом он добавил, что уже можно констатировать, что этот избирательный марафон закончился успешно.

Миронов выразил уверенность, что его партия выступила на выборах уверенно. Он отметил, что теперь будет ждать окончательных результатов голосования.

Кроме того, руководитель "Справедливой России" уточнил, что во время единого дня голосования (13 сентября) были зафиксированы мелкие нарушения, которые не скажутся на результатах волеизъявления граждан.

А вот что точно сказывается на результате, это, конечно, два дня голосования. Мы видим, что людей [в эти дни] пригоняли на выборы, и мы это зафиксировали, — подчеркнул Миронов.

Он также добавил, что новые партии частично взяли свои программы у оппозиционных парламентских партий, тем самым отняв у них голоса.

Это такая завлекаловка, которую устроили некоторые технологи. Людям подсовывают пустышку. Очевидно, что все эти партии будут руководствоваться указаниями самой главной нашей партии — "Единой России", — резюмировал Сергей Миронов.

Турчак рассказал о лидерстве "Единой России" на выборах во всех регионах

Все кандидаты одержали победу в первом туре.

Выбор редакции

Loading...