Миронов после выборов заявил, что похороны "Справедливой России" надолго откладываются

Кроме того, политик назвал новые партии "пустышками".

Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что его партия на минувших выборах подтвердила статус парламентской, поэтому её похороны, о которых ранее утверждали политологи, надолго откладываются. Об этом он сообщил в беседе с РИА "Новости".

— Говоря о результатах партии, нужно отметить, что похороны "Справедливой России", о которых так много говорили всякие политологи, предсказуемо и ожидаемо откладываются надолго. Мы видим, конечно, что пандемия сказалась, вот эти новые партии, но мы уверенно везде проходим, — отметил глава партии.

Миронов выразил уверенность, что его партия выступила на выборах уверенно. Он отметил, что теперь будет ждать окончательных результатов голосования.

Кроме того, руководитель "Справедливой России" уточнил, что во время единого дня голосования (13 сентября) были зафиксированы мелкие нарушения, которые не скажутся на результатах волеизъявления граждан.

— А вот что точно сказывается на результате, это, конечно, два дня голосования. Мы видим, что людей [в эти дни] пригоняли на выборы, и мы это зафиксировали, — подчеркнул Миронов.

Он также добавил, что новые партии частично взяли свои программы у оппозиционных парламентских партий, тем самым отняв у них голоса.