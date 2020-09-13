Губернатор Костромской области Ситников набирает более 64% голосов на выборах главы региона

Действующий глава Костромской области Сергей Ситников набирает более 64 процентов голосов на губернаторских выборах. Об этом свидетельствуют данные информационного табло региональной избирательной комиссии после обработки 0,72% протоколов.
— Ситников Сергей Константинович — 64,35%, — указано на табло.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев лидирует на выборах главы регионаКроме него на главный пост субъекта РФ претендовали четыре кандидата.
Ситников баллотируется на пост главы области от партии "Единая Россия". Его оппоненты пока сильно отстают от нынешнего губернатора Костромской области. Представитель "Справедливой России" Александр Плюснин набирает 15,77% голосов, Валерий Ижицкий от КПРФ — 11,51%, Руслан Фёдоров от ЛДПР — 4,89%, а Георгий Тащиев, представляющий Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость, — 2,37%.
Добавим, что для избрания губернатором региона одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов избирателей, которые поучаствовали в голосовании.
В ЦИК огласили первые итоги губернаторских выборовСвоих глав в единый день голосования избирали в 18 регионах страны.
Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев признался, что нынешние местные выборы и подготовка к ним оказались самыми трудными за всё время.
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