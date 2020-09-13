Губернатор Костромской области Ситников набирает более 64% голосов на выборах главы региона

Действующий глава Костромской области Сергей Ситников набирает более 64 процентов голосов на губернаторских выборах. Об этом свидетельствуют данные информационного табло региональной избирательной комиссии после обработки 0,72% протоколов.

— Ситников Сергей Константинович — 64,35%, — указано на табло.

Ситников баллотируется на пост главы области от партии "Единая Россия". Его оппоненты пока сильно отстают от нынешнего губернатора Костромской области. Представитель "Справедливой России" Александр Плюснин набирает 15,77% голосов, Валерий Ижицкий от КПРФ — 11,51%, Руслан Фёдоров от ЛДПР — 4,89%, а Георгий Тащиев, представляющий Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость, — 2,37%.

Добавим, что для избрания губернатором региона одному из кандидатов необходимо набрать более 50% голосов избирателей, которые поучаствовали в голосовании.