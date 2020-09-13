СМИ: Наташу Королёву "обворовала" беременная любовница Тарзана

История с пропажей драгоценностей и денежной суммы из квартиры российской певицы Наташи Королёвой и последующим заявлением в полицию может быть связана с желанием отомстить беременной любовнице мужа артистки Сергея Глушко. Доказательства его измен публикует журнал "Стархит".

— Ещё в августе Тарзан посылал любовнице трогательные сообщения и предлагал встретиться, — говорится в публикации.

Отмечается, что в опубликованной переписке супруг Королёвой просит любовницу исполнить интимную просьбу, а сообщения сопровождаются большим количеством недвусмысленных смайлов-сердечек и поцелуев.

По данным издания, "беременной любовницей" оказалась 23-летняя Анастасия, она же входит в число подозреваемых в краже. Более того, и Королёва давно в курсе, что между девушкой и Тарзаном сложились отношения.

Стоит отметить, что летом нынешнего года подозрения в беременности пали и на саму певицу после того, как она опубликовала танцевальное видео, где заметен её округлившийся живот.