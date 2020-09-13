СМИ: Наташу Королёву "обворовала" беременная любовница Тарзана

История с пропажей драгоценностей и денежной суммы из квартиры российской певицы Наташи Королёвой и последующим заявлением в полицию может быть связана с желанием отомстить беременной любовнице мужа артистки Сергея Глушко. Доказательства его измен публикует журнал "Стархит".
Королёва после отпуска недосчиталась денег и драгоценностейПевица говорит, что ранее у неё гостили знакомые мужа.
— Ещё в августе Тарзан посылал любовнице трогательные сообщения и предлагал встретиться, — говорится в публикации.
Отмечается, что в опубликованной переписке супруг Королёвой просит любовницу исполнить интимную просьбу, а сообщения сопровождаются большим количеством недвусмысленных смайлов-сердечек и поцелуев.
Наташа Королёва спела на украинском и сняла клип с настоящим трактористомПевица добавила, что у "народной песни" — "народный герой".
По данным издания, "беременной любовницей" оказалась 23-летняя Анастасия, она же входит в число подозреваемых в краже. Более того, и Королёва давно в курсе, что между девушкой и Тарзаном сложились отношения.
Стоит отметить, что летом нынешнего года подозрения в беременности пали и на саму певицу после того, как она опубликовала танцевальное видео, где заметен её округлившийся живот.
Наташа Королёва — поп-певица, полюбившаяся слушателям после выхода альбома "Жёлтые тюльпаны", который она записала совместно с Игорем Николаевым. В числе её хитов — "Маленькая страна", "Чуть-чуть не считается", "Синие лебеди" и другие песни. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.