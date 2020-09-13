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В Минздраве раскрыли причину роста заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах России

Глава ведомства отметил, что необходимо продолжать соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила.

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Фото © ТАСС / EPA

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что небольшой рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в некоторых регионах, однако в целом ситуация достаточно стабильная. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов, — отметил глава Минздрава РФ.

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Кроме того, Мурашко добавил, что необходимо продолжать соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила. Он также напомнил о том, что следует вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать тяжёлых последствий от наложения нескольких инфекций.

Циркуляция нескольких видов возбудителя и микст-инфекции, конечно же, всегда являются наиболее неблагоприятным сочетанием, поэтому мы и говорим о том, что в этот период необходимо обезопасить себя и получить вакцину против гриппа, получить категориям риска вакцинацию против пневмококка. <...> Это создаёт дополнительную защиту для организма, — подчеркнул министр.

Мурашко также заметил, что говорить о волнах коронавируса не совсем верно, потому что заболеваемость ещё имеет место быть.

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Большинство случаев выявлено в Северной и Южной Америке.

Ранее сообщалось, что российской вакциной от CoViD-19 заинтересовалось около 50 стран мира. При этом поставить препарат пока смогут не всем — РФПИ отдаст приоритет сотрудничающим с РФ государствам.

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